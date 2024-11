Il coordinatore regionale della Lega parla di una «prima concreta risposta del governo ad un problema che si trascina da anni e che espone non pochi istituti a rischi da non sottovalutare»

«Anche la Calabria beneficerà di un primo finanziamento destinato alla sicurezza antincendio degli istituti scolastici. Una tranche di oltre 6 milioni di euro è infatti già prevista nel decreto con il quale il ministro all'istruzione e alla ricerca scientifica, Marco Bussetti, ha già reso disponibili 114 milioni proprio per interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole». Ad affermarlo il coordinatore regionale della Lega Domenico Furguiele che parla di 49 interventi iniziali negli istituti della Calabria.

«In questa prima fase era in effetti importante liberare fondi utili all'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti.

Si tratta dunque – continua - di una prima concreta risposta del governo ad un problema, quello della non aderenza di numerose scuole a determinati standard di sicurezza, che si trascina da anni e che espone non pochi istituti a rischi da non sottovalutare.

Gli enti locali che beneficeranno di queste risorse avranno 12 mesi di tempo per aggiudicare i lavori di adeguamento alla normativa antincendio e potranno richiedere subito, all’atto del finanziamento, l’anticipazione del 20% dei fondi».