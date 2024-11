Raffaele Grassi illustrando ai giornalisti il report delle attività svolte: «Catturati sei tra i boss più pericolosi, eseguiti cinque sequestri preventivi e otto confische ai danni di esponenti della criminalità mafiosa»

«È stato un anno di straordinari risultati sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico in questa città ed in questa provincia».





Lo ha detto il questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi incontrando i giornalisti con il Capo di gabinetto Gerlando Costa ed il vicario, il vicequestore Roberto Pellicone, per illustrare il report delle attività e lo scambio degli auguri natalizi.





«Risultati, ovviamente - ha rilevato Grassi - conseguiti grazie alla capacità di impegno e di abnegazione dimostrati da tutto il personale e non solo di quello in servizio in questura, ma di tutti i commissariati dislocati sul territorio provinciale». Poi Grassi ha voluto ricordare la Digos, «impegnata soprattutto contro le forme di radicalismo religioso» e «la generosità ed il senso del dovere dimostrati dal personale della polizia di Stato nel soccorso e nella gestione degli oltre 15 mila immigrati sbarcati, con l'indubbio e significativo ruolo svolto dal gabinetto di polizia scientifica». Ed ancora «l'apprezzamento per il lavoro silente ed efficace svolto dalla 'catturandi' che ha neutralizzato sei tra i più conosciuti boss della 'ndrangheta, la costante vigilanza delle 'volanti', e il bilancio di 'focus ndrangheta', con oltre 130 mila persone controllate in forma massiva».





Infine il questore Raffaele Grassi ha voluto porre in evidenza le attività svolte dalla polizia riguardo alle misure di prevenzione, con «cinque sequestri preventivi e otto confische ai danni di esponenti della criminalità mafiosa, per un controvalore di quasi 100 milioni di euro».