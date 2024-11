Giro di vite sulla sicurezza, in particolare stradale, lungo la Costa degli dei. I primi risultati sono stati illustrati stamani nel corso di una conferenza stampa al comando provinciale di Vibo Valentia, dal comandante della Compagnia di Tropea Dario Solito, dal comandante del Norm di Vibo Luca Domizi e dal maresciallo Francesco Panei. «L’obiettivo – è stato spiegato nel corso dell’incontro con i giornalisti – quello di garantire una maggiore sicurezza sulle strade, per evitare la perdita di vite umane. In particolare sono stati comparati i numeri relativi al primo semestre del 2017 con quelli del 2018».

Dal confronto emerge una diminuzione delle sanzioni elevate: 125.473,00 euro rispetto ai 171.175,33 euro dello scorso anno. Raddoppiato invece il numero delle patenti ritirate (15 nel 2017, 31 nel 2018).

L’assenza di copertura assicurativa e la guida in stato di ebbrezza sono i due fenomeni maggiormente riscontrati in provincia di Vibo Valentia. Aumentati gli incidenti stradali, diminuiti invece quelli mortali. Ed è proprio su questo aspetto che si è soffermato il comandate del Norm: «Lavoriamo per prevenire la perdita di vite umane - ha detto Luca Domizi – Diverse infatti le pattuglie dislocate nei pressi delle discoteche e dei luoghi maggiormente frequenti dai giovani. Controlli che saranno potenziati in vista del boom di presenze turistiche che si registreranno da qui ad agosto».