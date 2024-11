Un fine settimana, quello passato, ancora “estivo” per i comuni della piana di Gioia Tauro, dove eventi e spettacoli hanno attirato la presenza di numerose persone, accorse da tutta la provincia per trascorre lì il loro tempo libero. Assicurata, pertanto, la presenza dei carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro che, nel weekend trascorso, hanno intensificato i loro servizi nelle zone interessate dalla movida, per garantire la sicurezza degli utenti della strada e l’ordinato vivere civile. Un controllo capillare, in particolare, è stato assicurato lungo le principali arterie stradali, con oltre 600 conducenti ispezionati.

Non sono mancate, purtroppo, situazioni di rischio alla guida, con quattro casi di guidatori messisi al volante dopo aver consumato alcool o assunto sostanze stupefacenti. Questo comportamento riprovevole, che mette a repentaglio la vita di tutti gli utenti della strada, ha comportato per loro una denuncia alla Procura di Palmi, con contestuale ritiro della patente e sequestro del veicolo.

Da ultimo, la presenza dei militari dell’Arma ha anche permesso di individuare gli autori di un furto ai danni di un venditore ambulante di Giffone. Quattro giovani incensurati, infatti, sono stati denunciati perché, approfittando della distrazione del gestore di una bancarella di bigiotteria, si impossessavano di numerosa merce. Non riuscivano però ad allontanarsi dalla zona perché sorpresi dai carabinieri, lì di pattuglia.