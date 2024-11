Il fatto è avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 agosto, ma la notizia è stata resa nota solo nella tarda serata di ieri. Cinque automezzi della Locride Ambiente, provvisoriamente parcheggiati presso l’impianto di depurazione di Siderno, sono andati distrutti dalle fiamme.





Amministratori e Dirigenti dell’Azienda, allertati dalle forze dell’ordine e dai Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatare la gravità della situazione. Sulla matrice e sulle cause del gesto si resta in attesa delle perizie e delle indagini, «Ciò non toglie – riferisce una nota dell’azienda - la gravità di un fatto che mira a colpire i lavoratori e gli Amministratori del territorio, in quanto azienda con capitale a maggioranza pubblico. Un’azienda che tra mille difficoltà è uscita fuori da una crisi pluriennale, avviando con successo quella raccolta differenziata che da anni stentava a decollare nei nostri territori, raggiungendo risultati esemplari in termini di servizio e di innovazione.

Come Azienda – prosegue la nota - abbiamo voglia di una straordinaria normalità, che intendiamo perseguire e rafforzare perseguendo una piena efficienza gestionale ed operativa, nonché il principio cardine della legalità. Se trattasi di messaggio intimidatorio, ancora di più, abbiamo l’obbligo di non fermarci».