Accolte le istanze dei legali. Ora è libero con l'obbligo di presentazione alla pg

L’ex sindaco di Siderno Alessandro Figliomeni è stato scarcerato. Il tribunale di Milano ha infatti accolto l’istanza presentata dall’avvocato Giuseppe Cherubino e discussa dal legale Gianpaolo Catanzariti. Figliomeni era già stato scarcerato per decorrenza di termini nel dicembre 2016, periodo in cui aveva spostato la propria residenza a Milano. Considerata la sua impossibilità di permanere nel capoluogo lombardo, non appena rientrato a Siderno l’ex primo cittadino ha comunicato il suo trasferimento in Calabria agli organi competenti. Tuttavia la Corte d’Appello, ritenendo questa una violazione delle prescrizioni, ne aveva ripristinato la custodia cautelare. Oggi, dopo aver discusso l’ordinanza di scarcerazione, il tribunale ha invece emesso il provvedimento richiesto dai legali dell’ex sindaco. Ora è libero con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.