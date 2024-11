Singolare episodio questa mattina a Paola. Quando i medici e gli infermieri stamattina si sono recati nella tensostruttura adibita a centro vaccinale, si sono ritrovati di fronte a scritte in perfetto stile No-vax, costruito principalmente su complottismi e fake news, tanto di moda di questi tempi. Sui tendoni esterni della struttura sono apparse le scritte "sperimentazione" e "cavie", con tanto di frecce ad indicare l'ingresso dei pazienti, alludendo pericolosamente al fatto che chi si sottopone al vaccino sia soltanto oggetto di sperimentazione scientifica e che quindi stia mettendo a repentaglio la propria salute. Si tratta di una teoria categoricamente smentita dalla comunità medica e scientifica. Anzi, tutti gli studi al riguardo dimostrano che il vaccino è l'unica via per uscire dalla pandemia mondiale da coronavirus.

L'ironia del medico

L'episodio è stato denunciato sui social dal medico Ernesto Trotta, che tuttavia l'ha presa con filosofia: «Oggi ho avuto la notizia che siamo diventati anche centro sperimentale. Comunque la vedo come una cosa simpatica…», ha scritto a corredo del post chiaramente ironico.

Giocare con la paura delle persone

Ovviamente chi ha impresso la scritta sulle parti esterne della tensostruttura non è riuscito a fermare le operazioni legate ai vaccini, andate avanti senza intoppi, ma ha contribuito nel suo piccolo ad aumentare ansie e paure dei cittadini che in epoca di pandemia devono già fare i conti con un martellante e incontrollato flusso di informazioni, molte volte frutto della fantasia di qualche bontempone o di creatori di menzogne di professione.