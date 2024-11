I cinque tabaccai dovranno pagare una sostanziosa sanzione amministrativa che varia dai cinquecento ai tremila euro e la sospensione della licenza commerciale per 15 giorni

I Baschi verdi della Guardia di finanza di Lamezia Terme hanno eseguito, nei giorni scorsi, una serie di controlli nei confronti di rivendite di tabacchi per verificare che osservassero il divieto di vendita ai minorenni. ìI controlli della Guardia di Finanza sono scattati in particolare verso le rivendite situate nelle vicinanze degli istituti scolastici e dei luoghi particolarmente frequentati da giovani. Cinque tabaccai che non curanti del divieto imposto dalla legge avrebbero venduto pacchetti di sigarette ad altrettanti minorenni nonostante vi sia l’obbligo, in caso di dubbio sull’età dell’acquirente, che il rivenditore possa richiedere l’esibizione di un documento d’identità; situazione che, nei casi sanzionati, non si è affatto verificata. I cinque tabaccai dovranno pagare una sostanziosa sanzione amministrativa che varia dai cinquecento ai tremila euro e la sospensione della licenza commerciale per 15 giorni e, nel caso di un’ulteriore reiterazione del comportamento illecito, il rischio di vedersi aumentata la multa e quello della revoca della licenza.