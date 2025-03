Taglio del nastro per il tratto del quarto lotto tra Manco e Cropalati. Mancuso: «Quest'opera è fondamentale per combattere lo spopolamento». Gallo: «Non più un sogno». Tavernise: «Momento atteso da oltre 30 anni». Soddisfazione anche per la Lega

Questa mattina, in località Ponte Trionto, all'innesto con la SS 531, si è svolta l'inaugurazione del IV Lotto II stralcio della Strada Mirto-Crosia-Longobucco, meglio conosciuta come la Sila-Mare. Il tratto aperto al traffico si estende tra il bivio Destro/Manco e il bivio di Cropalati, segnando un importante progresso nella realizzazione di un'arteria strategica per la mobilità della Valle del Trionto e della Sila Greca.

Il taglio del nastro della nuova arteria stradale è stato accolto con grande soddisfazione dalle istituzioni locali e regionali, che hanno evidenziato il valore infrastrutturale e socio-economico dell'opera. Filippo Mancuso, presidente del Consiglio Regionale, ha dichiarato: «La consegna dei lavori dell'ultimo tratto del IV Lotto della Sila-Mare dà realistiche prospettive di sviluppo a tutte le comunità della Sila Greca, che potranno finalmente valorizzare al meglio il loro patrimonio naturale e culturale. Quest'opera è fondamentale per combattere lo spopolamento e il disagio sociale dell'entroterra ionico cosentino».

Un'importante accelerazione verso la realizzazione definitiva della Sila-Mare è stata sottolineata anche dall'assessore regionale Gianluca Gallo, che ha affermato: «Dalla Sila al Mare. Non più un sogno. Aperto oggi un nuovo tratto della strada che collega la Sila Greca alla costa ionica. Nel giro di poche settimane avverrà anche la riapertura dei chilometri chiusi per la frana del maggio 2023. Ultimo passo per porre fine ad un isolamento antico, finalmente spezzato».

Anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise, ha sottolineato il valore dell'inaugurazione, ricordando anche il ruolo fondamentale della mobilitazione cittadina: «Una giornata storica, attesa da oltre 30 anni. Grazie alle istituzioni ma soprattutto ai cittadini, che dopo il crollo del Viadotto Ortiano 2 hanno mantenuto alta l'attenzione e spinto per arrivare a questo risultato. Questo però non basta - aggiunge Tavernise – , adesso è importante che questa strada sia collegata fino alla SS106, così come concepita nel progetto originale. Per intanto godiamoci questi 6 chilometri di strada moderna e sicura senza rinunciare alle prossime battaglie».

Nonostante l'entusiasmo per l'inaugurazione, rimane infatti una sfida cruciale completare gli ultimi 11 km che collegano il bivio di Caloveto alla SS 106. Il consigliere regionale e Presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, ha evidenziato la necessità di portare a termine l'opera nella sua interezza: «Sicuramente un passo avanti importante, ottenuto indiscutibilmente grazie all’impegno della Regione Calabria, ma non possiamo fermarci qui. La vera sfida è completare i restanti 11 km, quelli che collegano il bivio di Caloveto alla Statale 106. Senza il completamento dell'ultimo tratto, la Sila-Mare rischia di rimanere incompleta e di non raggiungere il suo obiettivo principale: eliminare l'isolamento della Sila Greca e della Valle del Trionto. L'opera permetterà di raggiungere il Parco Nazionale della Sila dalla costa in meno di 20 minuti, aprendo nuove opportunità di sviluppo economico e turistico».

Graziano ha inoltre lanciato un appello al Governo centrale e al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per reperire i 10 milioni di euro ancora necessari per il completamento dell'opera. «Chiedo al Governo di garantire le risorse mancanti. Non possiamo perdere l'opportunità di completare questa infrastruttura strategica per la Calabria. È fondamentale che il Governo si impegni a fondo per superare gli ostacoli e garantire il completamento di questa strada. È questa la vera sfida. Solo così – ha concluso Graziano – potremo valorizzare appieno il potenziale di questo territorio e offrire nuove opportunità di sviluppo alle comunità locali».

La Lega, con il Ministro Matteo Salvini in prima linea, ha espresso nelle scorso ore grande soddisfazione per l'apertura del nuovo tratto. Il deputato calabrese Domenico Furgiuele ha ricordato l'impegno costante del MIT per la realizzazione della strada, partendo dalla ricostruzione del tratto Destro/Ortiano fino al completamento del IV lotto: «Era il maggio 2023 e il ponte sul Trionto era appena crollato per la piena che ha colpito duramente questo versante della nostra Calabria. Sono stato tra i primi a recarmi sui luoghi per constatare l’effetto del maltempo e farmi latore delle istanze del territorio presso il ministro Salvini. Oggi, a nemmeno due anni da quegli eventi, l’inaugurazione dell’ultimo tratto a monte della Sila – Mare rappresenta un momento storico per Cosenza. Grazie al lavoro portato avanti con convinzione dal Mit, si dà una risposta concreta non solo ai danni prodotti da quegli eventi meteorologici ma anche su una infrastruttura attesa da decenni. Entro la prossima estate, i tempi di percorrenza dalla costa saranno dimezzati e la strada totalmente percorribile. Un ennesimo risultato concreto per la nostra Calabria. Avanti così».

Il presidente del Consiglio Regionale Mancuso ha inoltre evidenziato la volontà di colmare il gap infrastrutturale della regione: «Dopo decenni di attesa, l'impegno del Ministro Salvini e del Presidente Occhiuto si sta rivelando straordinario e tangibile. Il Governo e la Regione stanno dimostrando un dinamismo mai visto prima, raggiungendo obiettivi che sembravano impossibili».