Un uomo di 89 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale dove è spirato dopo qualche ora

Si è spento questa sera all'ospedale Pugliese di Catanzaro Pasqualino Santagata, l'uomo che nel pomeriggio era rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla statale 106. Il sinistro si era verificato all'altezza di Simeri Mare nel Catanzarese tra una Fiat Panda e una Bmw in direzione Crotone. Le due autovetture si erano scontrate ma ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Panda. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per disincastrare il 89enne dalle lamiere della sua auto. L'uomo è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese dove è rimasto ricoverato per qualche ora fino a quando in serata è spirato.

Luana Costa