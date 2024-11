Il mezzo era in transito in direzione Crotone. Sul posto i Vigili del fuoco. Illeso il conducente

Per cause in corso di accertamento, un’auto, una Ford Fiesta di proprietà della ditta di Vigilanza notturna Polservice, ha preso fuoco sulla strada statale 106 all’altezza di Simeri Mare. La vettura era in transito in direzione Crotone. Illeso il conducente che, resosi conto di quanto accaduto, ha abbandonato tempestivamente il mezzo. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Sellia Marina.