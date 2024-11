Nel sinistro coinvolte tre autovetture. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 106 all'altezza del Comune di Simeri nel Catanzarese. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture: una Peugeot 2008, una Nissan Juke ed un camioncino. Risulta al momento ferito non gravemente il conducente della Peugeot che è stato trasportato in ospedale. Registrati notevoli disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato stradale, le forze dell’ordine e i sanitari del 118.