Il Tribunale ha anche convalidato l'arresto per un 54enne che aveva sottratto un'autovettura parcheggiata nel piazzale di un'abitazione a Belcastro

Nell'ultima settimana i carabinieri della compagnia di Sellia Marina, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno messo in atto mirati servizi che hanno consentito di individuare due soggetti dediti a perpetrare furti. I militari della stazione di Simeri Crichi, durante una perlustrazione notturna nel comune di Sellia Superiore, hanno scovato tra i bus delle Ferrovie della Calabria un soggetto intento a prelevare furtivamente gasolio, con taniche e tubi di fortuna, dai mezzi parcheggiati lungo la direttrice Sellia-Simeri Crichi. Inevitabilmente per F.A., italiano di 34 anni sono scattate le manette.

Nel secondo episodio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, allertati circa il furto di un'autovettura parcheggiata nel piazzale di un'abitazione in Belcastro, hanno immediatamente attivato una serie di posti di controllo sulla statale 106 che hanno permesso di individuare in brevissimo tempo l'autovettura sottratta, con a bordo G.A., italiano di 54 anni. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario mentre il ladro è stato tratto in arresto, convalidato dal GIP del Tribunale di Catanzaro senza l'applicazione di ulteriori misure.

l.c.