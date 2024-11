Aveva solo 23 anni Simone Nicotera, il giovane di Lamezia Terme morto dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava con amici in un lido sulla spiaggia di Falerna. Il 23enne, noto per la sua passione per il nuoto e parte una società sportiva lametina, ha subito un grave malore nella tarda mattinata di ieri.

I medici del 118 hanno lavorato per circa 30 minuti per rianimarlo. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, inizialmente allertato per un possibile trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro, Simone è stato trasportato all’ospedale di Lamezia. Purtroppo, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Tantissimi i messaggi che in queste ore affollano i social a partire dalla società sportiva Arvalia Nuoto Lamezia: «Non ci sono davvero parole, Simone. Grazie per tutto quello che hai fatto con e per noi, lasci un vuoto straziante. Che la terra ti sia lieve!».

E ancora: «Un punto fermo per noi genitori e un fratello per i nostri ragazzi. Quante chiacchierate , quanti consigli e rassicurazioni in questi anni insieme, ti ricorderemo sempre , in ogni sbracciata dei nostri figli rivedremo te. Ogni volta che guarderò a bordo vasca t manderò un bacio come facevamo sempre».

«Quanto dolore, lasci un vuoto incolmabile in ciascuno di noi per la splendida persona che eri» - si legge in un altro commento.