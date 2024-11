«Sono sicuro in coscienza di non aver commesso alcun reato che mi viene contestato». Lo afferma il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, in merito alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma riguardo all’inchiesta che lo vede coinvolto insieme, fra gli altri, all’ex ministro Corrado Clini. «Siamo ancora in una fase procedimentale – precisa il primo cittadino - nella quale gli elementi istruttori non sono valutati con il rigore della certezza, ma sono convinto che nelle successive fasi processuali sarà riconosciuta la mia estraneità ad ogni ipotesi accusatoria».

LEGGI ANCHE: Sindrome cinese per Occhiuto: chiesto il rinvio a giudizio per associazione a delinquere