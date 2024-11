Tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza per una signora alla guida di una Dacia Duster, protagonista a Cosenza, di un singolare incidente. Dopo aver urtato contro lo spigolo di un marciapiede, il veicolo si è cappottato in Via Caloprese, in pieno centro, finendo in mezzo alla carreggiata, senza coinvolgere altri veicoli o persone. Sul posto i sanitari del 118 per soccorrere la donna e gli agenti della municipale per i rilievi del caso.