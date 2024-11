Il rinvenimento è avvenuto fra la fitta vegetazione di un terreno demaniale

I Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, in collaborazione con i militari della Stazione di Sinopoli, hanno rinvenuto in un secchio di plastica occultato tra la fitta vegetazione un fucile di tipo doppietta “a canne mozze” calibro 12 con matricola abrasa, in buono stato. Inoltre sono state ritrovate sette cartucce calibro 12 a pallini. L’arma ed il munizionamento rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.