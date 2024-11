L'arma, sottoposta a sequestro per accertamenti, era custodita in un'intercapedine del pavimento

A Sinopoli (Reggio Calabria), a conclusione di servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Palmi (Rc) diretta dal Capitano Antonino Spinnato e teso alla prevenzione e repressione dei reati in materia di armi ed esplosivi, i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, all’interno di un casolare in disuso ivi sito, hanno rinvenuto in un’intercapedine nel pavimento, un fucile d’assalto automatico marca “Kalashnikov” modello akms47 cal. 7.62x39, in buono stato di efficienza.

L’arma è stata sottoposta a sequestro e debitamente custodita in attesa di essere versata presso i laboratori dell’Arma per gli ulteriori accertamenti tecnico/balistici del caso.