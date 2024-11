La comunità arbereshe della Calabria non poteva rimanere insensibile al dramma delle popolazioni albanesi colpite dal terremoto. Il bilancio provvisorio parla di 18 vittime e 600 feriti. Dall’Eparchia di Lungro sono giunti messaggi di cordoglio e solidarietà all’indirizzo del presidente Ilir Meta, dell’Ambasciatore d’Albania in Italia, dell’intera cittadinanza albanese. Monsignor Donato Oliverio ha già allertato la Caritas Diocesana e le parrocchie per promuovere una serie di iniziative benefiche in aiuto delle famiglie rimaste senza un tetto. Domani, 27 novembre, il Vescovo presiederà una riunione convocata per pianificare le attività di sostegno da organizzare nelle prossime ore.