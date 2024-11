Un centinaio di ex tirocinanti, provenienti dal bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, ha messo in atto un sit-in a Catanzaro, davanti alla sede della Regione, per chiedere garanzie sulle loro prospettive occupazionali future. In particolare, gli ex tirocinanti, che hanno svolto lavori soprattutto negli enti locali calabresi, chiedono alla Giunta certezze sulle risorse a disposizione per il rinnovo dei contratti. Una delegazione di manifestanti, che si sono organizzati in un coordinamento spontaneo, senza l'assistenza di sigle sindacali, dovrebbe essere ricevuta in mattinata dai vertici del dipartimento regionale Lavoro.