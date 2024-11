Controllo delle fiamme gialle in un locale di Altomonte. Le probabilità di vincita erano ridotte al minimo

La Guardia di finanza della compagnia di Castrovillari ha inflitto sanzioni pari a 60 mila euro al titolare di un bar di Altomonte che deteneva all’interno del proprio esercizio tre slot machine prive dei certificati di conformità e del collegamento alla rete telematica di controllo delle giocate e, dunque, totalmente illegali.

Congegni truccati in danno dei giocatori

L’accurata ispezione degli apparecchi ha rilevato inoltre l’alterazione delle ordinarie caratteristiche di gioco per cui le probabilità di vincita erano ridotte al minimo mentre, al contrario, lievitavano per l’esercente i guadagni illeciti, sottratti al fisco. Oltre alla multa di ventimila euro per ogni singola slot, per un totale di sessantamila euro, le fiamme gialle hanno proceduto anche alla sospensione della licenza del bar per una durata massima di trenta giorni.