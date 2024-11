Dopo la manifestazione dei giorni scorsi, i cittadini di hanno organizzato un sit-in di protesta a seguito dell’inchiesta della Procura di Potenza sul possibile smaltimento di rifiuti pericolosi all’interno del depuratore Iam di Gioia

Sono migliaia le tonnellate di rifiuti che sarebbero stati smaltiti illecitamente anche dalla Iam, depuratore di Gioia Tauro. Sono decine le persone del Comitato Fiume che hanno organizzato un sit-in davanti i cancelli della struttura. Presenti anche diverse delegazioni di partiti, movimenti e associazioni.



Il presidio si protrarrà fino a quando non verrà bloccato l'accesso alle cisterne che arrivano da varie regioni e che scaricano nel depuratore di Gioia Tauro. «Non ci muoveremo da qui - hanno sostenuto i cittadini - fino a quando il presidente Oliverio non revocherà' l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti oltre quelli della depurazione civile dei comuni della Piana per i quali era stato realizzato l'impianto di depurazione».