VIDEO | Oltre 500 i militari impiegati, numerose le perquisizioni ancora in corso. Tra i reati contestati detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, estorsione continuata, detenzione illegale di armi da fuoco

E’ in corso una maxi blitz condotto dal comando provinciale dei carabinieri di Cosenza per l’esecuzione di 57 misure cautelari. L'operazione, denominata Alarico, sta impiegando oltre 500 militari con il supporto del 14mo battaglione Carabinieri Calabria dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e del nucleo cinofilo di Tito (Pz), con la copertura aerea del velivolo dell’ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia.

Smantellate decine di piazze di spaccio

Le ordinanze sono state emesse dal Gip del tribunale di Cosenza e del tribunale per i minorenni di Catanzaro nei confronti di soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, estorsione continuata, detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni, ricettazione, furto in abitazione, spendita ed introduzione nello stato di monete falsificate, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, rapina aggravata, violazione degli obblighi di soggiorno della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

I dettagli in conferenza stampa

Numerose le perquisizioni domiciliari in corso a carico di ulteriori soggetti coinvolti nella medesima attività investigativa. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 11 al comando provinciale dei carabinieri di Cosenza, alla quale presenzierà il procuratore della Repubblica di Cosenza Mario Spagnuolo.