Utilizzavano per uso commerciale smart card associate a contratti "Pay Tv" per uso domestico. Per questo i Carabinieri di Bagnara Calabra, Scilla, Villa San Giovanni e dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, coadiuvati da personale delle aziende televisive interessate, "Sky" e "Mediaset", hanno denunciato 14 persone. Si tratta di titolari di ristoranti e pizzerie. Le denunce sono scattate al termine di specifici accertamenti, finalizzati alla protezione del diritto d'autore, eseguiti sugli esercizi pubblici. (Agi)