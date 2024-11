Sequestrati al pensionato 82enne beni per 293mila euro corrispondenti alle mensilità percepite perché non vedente

Smascherato un falso cieco a Badolato, nel Catanzarese. Le indagini condotte dalla locale stazione dei Carabinieri, hanno permesso di accertare, anche attraverso apposite servizi di osservazione per intere giornate, che l’uomo, Andrea Gallelli, 82 anni, si muoveva a piedi da solo, anche su strada impervia e senza alcun ausilio, sino a raggiungere il fondo agricolo dallo stesso gestito, dove si occupava anche dei propri animali da pascolo. In particolare, in una circostanza, è stata avvicinato, mentre si spostava a piedi, da militari in borghese, ai quali aveva fornito addirittura indicazioni stradali.



L'ipotesi contestata al pensionato è quella di reato e truffa ai danni dello Stato. Il Nucleo tributario della Guardia di finanza di Catanzaro ha dunque proceduto a porre i sigilli a beni per 293mila euro, corrispondenti alle mensilità percepite dall'uomo perché cieco pari a 1.116,46 al mese fin dal 1982.

Sequestrato un appartamento di 70 metri quadri a Badolato, un conto corrente postale e terreni per un totale di 13.500 metri quadrati.