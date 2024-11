Smentite dal produttore Roberto Sessa le notizie trapelate nelle ultime ore sul congelamento della fiction “Tutto il mondo è paese” sulla vita del primo cittadino Mimmo Lucano sul quale si è abbattuta una bufera giudiziaria

Da indiscrezioni trapelate nelle ultime ore la fiction Rai sul sindaco di Riace sarebbe sparita dai palinsesti, cancellata. In realtà nessun congelamento. Il produttore Roberto Sessa ha smentito la cancellazione della fiction Rai "Tutto il mondo è paese", con Beppe Fiorello nei panni del sindaco di Riace Mimmo Lucano. Il film, diretto da Giulio Manfredonia, è stato girato nel paese dell'accoglienza tra giugno e luglio e la sua messa in onda, come annunciato al termine delle riprese dal direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta, è prevista ad inizio 2018 su Rai1. La bufera giudiziaria che si è abbattuta su Lucano, indagato per truffa e concussione, ha scatenato una serie di reazioni politiche. Tra tutte quella del senatore azzurro Maurizio Gasparri, il quale ha presentato un'interrogazione chiedendo alla tv di stato dei chiarimenti sulla vicenda.

Le dichiarazioni del produttore

"Le lavorazioni del film sono ancora in corso e da parte della Rai non ho ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione della stessa fiction dai suoi palinsesti - ha dichiarato Roberto Sessa. Come da prassi la comunicazione della data della messa in onda verrà comunicata solamente a consegna materiali avvenuti".