«È primario interesse dell’Asp di Cosenza andare in fondo alla vicenda e capire cosa è accaduto al centro vaccinale di Lattarico, da dove è partito l’sms contenente un fac-simile con indicazioni di voto. Abbiamo già aperto una commissione di inchiesta volta ad individuare i responsabili, presieduta dal direttore amministrativo Francesco Marchitelli». Lo scrive in una nota il commissario dell'azienda, Vincenzo La Regina.

«Appena registrata la notizia - continua - l’Azienda Sanitaria di Cosenza non ha perso tempo e ha messo in campo tutto quanto è in suo potere per fare luce sull’accaduto. Strumentalizzazioni politiche e personali verranno severamente perseguite e punite. L’Asp si mette a disposizione della giustizia per stanare i responsabili. Un episodio, questo di Lattarico, che non dovrà e non potrà più ripetersi. La stessa Asp di Cosenza - incalza La Regina - si sente parte lesa in nome dei cittadini innanzitutto e di tutte quelle persone per bene che giornalmente operano all’interno dell’azienda sanitaria».