Il rapper americano è stato fermato dalla Guardia di Finanza per un controllo di routine. Trovato con 422mila dollari in contanti,la metà dei quali gli è stata sequestrata dai finanzieri

Snoop dogg, rapper, attore e produttore discografico statunitense è stato fermato nell'aeroporto di Lamezia Terme con 422mila dollari in contanti, la metà dei quali gli è stata sequestrata dai finanzieri del Gruppo di Lamezia in base alla normativa antiriciclaggio. L'artista, dopo un concerto in Calabria, si era recato in aeroporto per imbarcarsi per Londra. E' stato proprio durante un controllo di routine che i finanzieri hanno trovato la somma di denaro eccedente la quantità trasportabile.