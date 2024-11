Il calvario di Beatrice Davoli e la battaglia della sua famiglia per il diritto alla salute. E poi la caduta di un'altra icona dell'antimafia, Adriana Musella. Ancora, una sintesi delle ultime notizie di cronaca della giornata. Alle 13 su LaC, canale 19

La madre del piccolo Cisse ritrovata nelle prigioni libiche. Il calvario di Beatrice Davoli e la battaglia della sua famiglia per il diritto alla salute e alla vita. E poi gli approfondimenti sulla caduta di un'altra icona dell'antimafia, Adriana Musella. E poi una sintesi delle ultime notizie di cronaca della giornata a far da preludio al Tg di LaC News24. Questi alcuni dei punti che caratterizzeranno "I fatti in diretta", il rotocalco di informazione condotto da Pietro Comito in onda dalle 13.00 alle 13.45. Preludio a I "fatti del giorno", in onda nel pomeriggio dalle 18.30 alle 19.15.