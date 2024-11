Sabato sera, a Stilo, i militari della Compagnia di Roccella Jonica hanno arrestato Cosimo Panetta, ventinovenne del posto. Ad insospettire i carabinieri è stato un continuo viavai di persone dalla sua abitazione sita nel centro di Stilo. I militari hanno notato un noto tossico dipendente della zona uscire dall’appartamento dell’uomo con in tasca una dose di cocaina e immediatamente hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione rinvenendo all’interno di una stanza allestita ad hoc, oltre un chilo di marijuana suddivisa in tre buste di cellophane, tre involucri di cocaina, una bilancia elettronica di precisione, materiale per l’imballaggio dello stupefacente e una macchina per il sottovuoto. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche cento munizioni per fucile da caccia cl. 12 e banconote per un valore di 3mila euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Panetta, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato condotto presso il carcere di Locri su disposizione dell’autorità giudiziaria.