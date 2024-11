Un saluto speciale è arrivato da Papa Francesco a una delegazione di lavoratori vibonesi arrivati questa mattina a Piazza San Pietro

"Saluto con speciale affetto i lavoratori della Provincia di Vibo Valentia, che stanno vivendo una grave situazione economica". Queste le parole che Papa Francesco ha pronunciato, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro di questa mattina. Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza a una delegazione di lavoratori vibonesi giunti in Piazza San Pietro per partecipare al momento di grande raccoglimento e riflessione. "Desidero unirmi agli interventi del loro Vescovo, Mons. Luigi Renzo – continua il Papa – esprimendo la mia preoccupazione e vicinanza ai loro assillanti problemi. Rivolgo un accorato appello, affinché non prevalga la logica del profitto, ma quella della solidarietà e della giustizia. No alla logica del profitto, sì alla logica della solidarietà e della giustizia! Al centro di ogni questione, specialmente di quella lavorativa, va sempre posta la persona e la sua dignità e per questo avere lavoro è una questione di giustizia, è una ingiustizia non avere lavoro. Quando non si guadagna il pane, si perde la dignità! Questo è il dramma del nostro tempo, specialmente per i giovani, i quali, senza il lavoro, non hanno prospettive per il futuro e possono diventare facile preda delle organizzazioni malavitose. Per favore, lottiamo su questo: la giustizia del lavoro. Dobbiamo lottare su questo".