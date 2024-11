La compagnia austriaca che d’accordo con la Sacal aveva fissato all’8 gennaio la riapertura dello scalo, sta restituendo i soldi ai pochi passeggeri in lista. Si riprova a marzo

Solo 47 prenotazioni da e per Crotone in 30 giorni, troppo poche per giustificare voli di linea. Finisce prima di iniziare l’avventura di Flyservus, compagnia area austriaca che avrebbe dovuto assicurare, a partire dall’8 gennaio 2018, una serie di voli di linea dall’aeroporto Pitagora, nello specifico 4 tratte su Milano Malpensa, Bologna, Roma Fiumicino e Londra Luton. Ma da quando è stato annunciato il nuovo servizio, circa un mese fa appunto, soltanto 47 passeggeri hanno prenotato e acquistato i rispettivi voli. Da qui la decisione di cancellare i biglietti e restituire i soldi versati online. Tutto rimandato a marzo, a patto che per allora ci sia più voglia e necessità di volare su Crotone

Ecco il testo della mail che Flyservus sta inviando in queste ore ai pochi viaggiatori che avevano prenotato:

«Caro passeggero, sfortunatamente dobbiamo informarti che il tuo volo che hai prenotato con noi non sarà volato. Nonostante il fatto che la nostra azienda e SACAL abbiano speso molti soldi per promuovere il nuovo servizio di Crotone, nessuno sembra essere interessato a questa nuova offerta. Negli ultimi 30 giorni abbiamo avuto solo 47 prenotazioni. Pertanto, la nostra direzione e i proprietari hanno deciso di avviare il nuovo servizio solo il 26.3.2018

Il denaro che hai pagato per il tuo biglietto è già stato restituito tramite PayPal.

Speriamo di darvi il benvenuto nella primavera 2018 su uno dei nostri aerei».