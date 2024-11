Un sorriso, ma anche un po’ di preoccupazione per i pericoli che ne potevano derivare. Fatto sta che degli struzzi questa mattina hanno catturato l’attenzione circolando liberamente ad Amantea, precisamente nella popolosa frazione di Campora San Giovanni. Quella dove, al netto del pronunciamento del Consiglio di Stato atteso tra oggi e domani, dovrebbe tenersi il referendum per la “secessione” e l’unione con il comune di Serra d’Aiello. Nascerebbe Temesa, ma questa è un’altra storia.

Le foto degli uccelli stanno facendo il giro del web, un po’ come gli slalom degli automobilisti e dei commercianti del posto che hanno avvertito le autorità.

Dalla casa comunale fanno sapere che probabilmente saranno sfuggiti dall'attenzione di chi, nelle campagne non distanti dallo svincolo sulla superstrada, li alleva. Non possono volare via, ma correre veloce sì: buona fortuna a chi dovrà acchiapparli per riportarli nel loro recinto.