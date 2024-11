In azione un gruppo di malviventi armati di pistole e fucili che hanno circondato le guardie giurate che stavano per consegnare il denaro al personale dell'ufficio postale del centro delle pre-Serre vibonesi

SORIANELLO (VV) - Un commando composto da almeno tre persone ha rapinato le guardie giurate di un furgone portavalori che stavano per consegnare denaro contante al personale dell'ufficio postale di Sorianello. Oggi è giornata di paga per i pensionati. Decine gli anziani in fila allo sportello. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, uno dei vigilantes che viaggiavano a bordo del mezzo è sceso dal furgone con una borsa contenente 50mila euro. Percorse alcune decine di metri è stato circondato da tre uomini con il volto coperto da passamontagna, armati di pistola e fucili. La guardia giurata ha tentato di far perdere le proprie tracce allontanandosi nelle stradine del piccolo centro. Ha anche tentato di liberarsi della borsa per non farla cadere nelle mani dei malviventi. Quando però è stato raggiunto non ha potuto far altro che consegnare i soldi. I rapinatori hanno preso la sacca con il denaro e sono fuggiti. E' in corso una battuta dei militari che hanno disposto una serie di posti di blocco per tentare di catturare i malviventi.