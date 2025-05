Nelle prime ore di oggi, i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo, nei confronti di una persona ritenuta responsabile di un grave episodio di tentato omicidio.

I fatti risalgono alla sera del 5 gennaio 2024, quando i carabinieri intervennero presso la guardia medica di Soriano Calabro, dove era giunto un uomo con un importante trauma cranico, inizialmente attribuito a una caduta accidentale. Durante le fasi concitate dell’intervento, il personale sanitario fu aggredito dagli accompagnatori del ferito, che successivamente si allontanarono per raggiungere l’ospedale di Vibo Valentia.

Nel nosocomio vibonese i sanitari constatarono numerose lesioni, tra cui un trauma cranico con frattura scomposta dell’osso frontale, ferite da taglio al torace, frattura della clavicola e politrauma, disponendo il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove il paziente fu ricoverato in prognosi riservata fino al 16 gennaio.

Le indagini, immediatamente avviate dai carabinieri e coordinate dal sostituto procuratore titolare del procedimento, hanno consentito di accertare come le dichiarazioni inizialmente rese dalla vittima non corrispondessero alla realtà dei fatti. Una complessa attività investigativa ha infatti permesso di ricostruire che l’uomo sarebbe stato aggredito a Soriano Calabro, da un conoscente armato di accetta, per futili motivi legati a dissidi personali.