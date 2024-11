Con la scusa di una visita medica, si sarebbe intrufolata nella camera da letto e avrebbe sottratto telefono e denaro

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Soriano Calabro, ad esito attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto R.G. di 28 anni, siciliana, pregiudicata. I fatti si riferiscono al 26 agosto scorso quando si presentava al Comando Stazione Carabinieri di Soriano un 86enne che denunciava il furto di un cellulare e di denaro contante per complessivi 720 euro.

L’anziano riferiva che, nella medesima giornata, una donna si era presentata presso la propria abitazione spacciandosi per un medico dell’Inps al fine di eseguire un controllo medico di routine nei confronti della moglie, una signora anch’essa 86enne. La donna avrebbe effettuato una visita medica fittizia della durata di circa 10 minuti e con il pretesto di controllare i medicinali assunti dall’anziana, s’intrufolava nella camera da letto ove riusciva ad asportare un telefono cellulare e la somma in denaro contante di 720 euro custoditi all’interno di un cassetto. La R.G., una volta asportati i beni in questione, si allontanava velocemente dall’abitazione degli anziani coniugi, dileguandosi.

L’attività d’indagine svolta dai Carabinieri di Soriano Calabro si sviluppava nel corso degli ultimi mesi e permetteva di appurare la responsabilità del furto in questione proprio in capo a R.G., persona già conosciuta agli Uffici di Polizia in quanto già arrestata e deferita in altre circostanze per comportamenti simili. Le attività d’indagine proseguono al fine di accertare eventuali ed ulteriori responsabilità di complici della donna.