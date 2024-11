Divertiti ed incuriositi i passanti la cui presenza non ha affatto turbato il bovino che ha proseguito il suo giro in tutta tranquillità

Passeggiare nel verde fa bene alla salute. È semplice, a costo zero e non ci sono controindicazioni. Deve aver pensato questo una mucca che, avvistata nella Villa di Polistena, nel Reggino, avanzava leggiadra sotto gli occhi esterrefatti dei passanti. Le immagini sono state postate sulla pagina Facebook del Partito democratico cittadino suscitando reazioni e conseguenti condivisioni. Il quadrupede, per nulla turbato dalla presenza degli uomini, si è fatto riprendere anche a breve distanza. Il bovino è parso tranquillo, evidentemente soddisfatto di aver conquistato qualche momento di libertà.