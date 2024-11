Sotto la minaccia di armi i malviventi si erano introdotti all’interno dell’istituto riuscendo a farsi consegnare 12mila euro in contanti. Arrestati dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia Caulonia e Caulonia Marina hanno arrestato in flagranza di reato Domenico Calautti, di 51 anni, Francesco Muià (40) e Rocco Panetta (40), con l'accusa di rapina.

In particolare, i militari, dopo una telefonata al 112, sono intervenuti nella filiale del Banco di Napoli, dove, poco prima, tre persone con volto travisato da parrucca, barba e occhiali, si erano introdotte e, sotto la minaccia delle armi, si erano fatti consegnare circa 12 mila euro in contanti riponendoli in una valigetta. I carabinieri, insospettiti dalla presenza di Panetta all'esterno della banca, si sono avvicinati. Panetta, all’esterno della banca, alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire ma è stato immobilizzato. Introdottisi all’interno della banca anche gli altri due sono stati fermati e arrestati.