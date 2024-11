I carabinieri della stazione San Nicola da Crissa hanno colto in fragranza i tre sull'ex SS 182. Sono stati deferiti per tentato furto

Nella mattinata odierna, i carabinieri della stazione di San Nicola da Crissa impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati in generale, nel transitare lungo un tratto della ex SS 182, attualmente in disuso, notavano tre persone che, alla vista dei militari, hanno assunto un atteggiamento sospetto, sospendendo repentinamente l’attività in cui erano intenti.

Ma era ormai trotto tardi: i militari, infatti, avevano notato i tre, tutti maggiorenni, un italiano originario di Simbario, in compagnia di un cittadino rumeno e di un cittadino originario del Ghana, intenti a danneggiare la base di un cartello stradale, con l’ausilio di un bastone, al fine di impadronirsene.

L’intervento dei carabinieri, quindi, ha portato al deferimento alla competente Autorità Giudiziaria per tentato furto.