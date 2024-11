I carabinieri della Stazione di Santa Severina, nell’ambito di servizi volti alla tutela dell’ambiente, hanno denunciato in stato di libertà un 47enne e un 51enne, operai di una ditta di arredamenti, poiché sorpresi mentre stavano versando rifiuti di vario tipo in un torrente in località “Campodenaro”, nel territorio di Caccuri.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha fatto sì che i responsabili si adoperassero nell’immediatezza provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi. È scattata la denuncia anche del titolare dell’azienda.