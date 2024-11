I carabinieri hanno anche colto in flagranza un imprenditore agricolo originario del cosentino ma residente a Polistena, e un ragazzo di Cinquefrondi intento a dare alle fiamme delle sterpaglie

Due persone sono state denunciate, in distinte operazioni, dai carabinieri della Compagnia di Taurianova dopo essere stati sorpresi ad accendere dei fuochi.

I militari, nel corso di una serie di controlli volti ad arginare il fenomeno degli incendi boschivi, hanno individuato un imprenditore agricolo originario del cosentino ma residente a Polistena, sorpreso all'interno di un proprio terreno nell'appiccare il fuoco ad una serie di rifiuti non pericolosi, scongiurando pertanto un potenziale danno ambientale. L'uomo è stato denunciato per la violazione del Codice dell'ambiente.

I carabinieri hanno anche colto in flagranza un ragazzo di Cinquefrondi intento a dare alle fiamme delle sterpaglie collocate in un terreno situato nelle adiacenze di un noto esercizio commerciale a Polistena. Il giovane è stato denunciato per incendio.