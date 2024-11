Tre persone, con precedenti penali, sono state sorprese all'interno di un esercizio commerciale mentre tentavano di utilizzare le banconote false

Tre persone sono state arrestate a Rossano per il reato di spendita e detenzione di banconote false e ricettazione. I tre, tutti con precedenti specifici, sono stati sorpresi dalla Guardia di finanza unitamente alla Polizia di Stato, all'interno di un esercizio commerciale della città dello Jonio cosentino, mentre tentavano di utilizzare le banconote false. Accortisi della presenza degli agenti, hanno tentato di confondersi tra la folla degli acquirenti del negozio per poi allontanarsi. Bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di altre banconote false da 100 euro del tutto simili a quelle già utilizzate e pronte per essere spese. I beni acquistati e il contante consegnato come resto per gli acquisti effettuati nell'esercizio preso di mira sono stati restituiti al titolare del negozio destinatario delle false banconote.