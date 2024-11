Operazione della Compagnia dei Carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti che in pochi giorni ha effettuato diversi arresti tra Crotone e Isola Capo Rizzuto

Giro di vite contro lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della compagnia di Crotone che nell'arco di pochi giorni hanno effettuato otto arresti tra Crotone e Isola Capo Rizzuto.

Nel corso di un blitz in una palazzina del quartiere popolare San Francesco i militari hanno bloccato un 23enne crotonese, G.P., con 30 grammi di marijuana nel giubbotto; nella sua abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti altri 60 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato tratto in arresto.

In manette è finito anche un altro 22enne crotonese, M.T., che in un box garage ubicato nel quartiere Marina aveva allestito un punto di ritrovo per la vendita e il consumo di stupefacenti. Quando i militari del Nucleo operativo hanno fatto irruzione nel locale hanno rinvenuto circa un etto e mezzo di marijuana occultata in un borsone, quindi hanno identificato 4 ragazzi poco piu' che maggiorenni, tutti studenti, che stavano consumando spinelli. In casa del proprietario del box, quindi, sono stati trovati altri 150 grammi di marijuana, un bilancino e una lampada che serviva a riscaldare tre piantine di canapa indica.



A conclusione di una serie di perquisizioni in località Margherita, poi, i carabinieri, in collaborazione con l'unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno arrestato altre due persone: V.D., crotonese di 28 anni, pregiudicato, in possesso di alcuni grammi di marijuana e cocaina, di un bilancino di precisione materiale per il confezionamento delle dosi; e V.C., 33 anni, incensurato, trovato in possesso di 60 grammi di marijuana oltre che di un bilancino di precisione. Nei giorni precedenti i militari della Stazione di Crotone avevano tratto in arresto A.L.F., 35 anni, pizzicato in via Mazzini con 160 grammi di marjiuana e un bilancino, e B.B., 27 anni, sorpreso di fronte ad un bar in via Saffo a cedere una dose di marijuana a un neo 18enne, mentre occultava un'altra decina di dosi negli slip.

A Isola Capo Rizzuto i carabinieri della Tenenza hanno tratto in arresto A.G.M., 25 anni, in possesso di 45 grammi di cocaina, e P.L. 44 anni, pregiudicato, per aver ceduto almeno tre dosi di cocaina ad altrettanti acquirenti del paese. Nel corso dell'attività infine nove ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura per essere stati sorpresi con modiche quantità di droga. (AGI)