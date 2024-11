Un uomo e due donne colti in flagranza con banconote contraffatte

I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro e della stazione di Mirto-Crosia, hanno arrestato tre persone per spendita e detenzione di monete falsificate. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei tre soggetti, un uomo e due donne, hanno fermato l’auto, una Fiat idea, su cui viaggiavano. L’uomo peraltro, era ben noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti giudiziari e penali.

Fermati su un'auto priva di assicurazione

Il veicolo è risultato privo del certificato assicurativo, per questo veniva sequestrato con trasporto nel deposito giudiziario di Mirto.

Sulla base dei precedenti, si procedeva inoltre ad una dettagliata perquisizione della vettura e, sotto la cuffia del cambio, venivano rivenute banconote di taglio diverso, da 100, 50 e 10 euro, per un totale di quasi tremila euro in contanti. Da un’attenta verifica dei particolari e della filigrana le banconote risultavano false.

Le tre persone, Saverio Barone, napoletano di 39 anni ma gravitante nella provincia cosentina, pluripregiudicato, D.M.R. cosentina di 30 anni, incensurata e Darisa Leontina Mihai, rumena di 25 anni con diversi precedenti, sono stati arrestati in flagranza come disposto dalla procura di Castrovillari.