L’episodio si è verificato la scorsa notte a Gasperina. Il 34enne era in possesso di cacciaviti, scalpelli e guanti in gomma

Nel corso della scorsa notte, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Gasperina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Danilo Viscomi, 34enne del posto, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato in abitazione.

In particolare, i militari, in servizio in abiti civili e con autovettura civetta, transitando in via Sandro Pertini, hanno udito dei ripetuti rumori provenienti dall’interno di un palazzo e, pertanto, si sono introdotti all’interno dello stabile. Giunti nei pressi di un appartamento posto al primo piano, dopo aver rilevato dei segni di effrazione nei pressi del chiavistello della porta d’ingresso, hanno allertato la centrale operativa della Compagnia di Soverato, che ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia dell’aliquota radiomobile. Improvvisamente, alla vista dei militari, un uomo con uno zaino nero sulle spalle, dopo aver aperto una finestra dell’immobile, si è lanciato nel vuoto da un’altezza di circa sei metri al fine di tentare la fuga, rimanendo incredibilmente illeso. Nella circostanza, i militari lo hanno subito bloccato e tratto in arresto.

All’esito della successiva perquisizione personale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro punteruoli di varia misura, punte da trapano, cacciaviti, scalpelli, un martello, una tronchese, un trapano e dei guanti di gomma. La 1^Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.



l.c.