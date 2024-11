Avrebbe spacciato droga in prossimità di una scuola. È con questa accusa che un 21enne catanzarese è stato arrestato ieri dagli agenti della squadra volante. L’uomo, secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia, si nascondeva tra i diversi gruppetti di scolari, che sostavano davanti scuola in attesa dell’inizio delle lezioni, con uno zainetto in spalla. Il giovane appariva di età maggiore rispetto agli studenti e alla vista della polizia tentava di allontanarsi con l’evidente scopo di eludere un eventuale controllo. Gli agenti insospettiti da tale comportamento provvedevano immediatamente a fermare il ragazzo, a identificarlo per G.S. catanzarese di 21 anni, e sottoporlo successivamente ad una perquisizione personale.

All'interno dello zainetto in suo possesso si rinveniva un barattolo di forma cilindrica contenente 4 involucri trasparenti, di diverse dimensioni, con all'interno sostanza stupefacente del tipo marijuana, inoltre era in possesso della somma complessiva di euro 190 euro in banconote di piccolo taglio, di cui non riusciva a dare né giustificazione né provenienza. I controlli venivano estesi anche alla sua autovettura, una Fiat 600, con la quale lo stesso era giunto nei pressi della scuola, nonché presso il suo domicilio.

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta ad esame di laboratorio presso il Gabinetto di Polizia Scientifica, ed all’esito dell’esame risultava essere marijuana, per un peso complessivo di 21,47 grammi, ripartita in 4 involucri. La droga ed il denaro venivano posti sotto sequestro a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Pertanto G. S. su disposizione del Magistrato di turno è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

l.c.