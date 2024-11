Il mezzo è risultato essere stato rubato a Sorbo San Basile, comune in provincia di Catanzaro

Sabato mattina i carabinieri della stazione di Botricello, durante uno dei numerosi controlli preventivi e repressivi svolti lungo la strada statale 106, hanno fermato unaFiat 500 guidata da A.E., 32enne di origini bosniache senza fissa dimora.

I militari, insospettiti dal fare nervoso del soggetto, avrebbero svolto accertamenti approfonditi, scoprendo che l’autovettura era appena stata rubata a Sorbo San Basile e che lo straniero era stato arrestato dai Carabinieri di Soverato il 22 marzo 2017 e condannato il giorno seguente a 4 mesi di reclusione. Per A.E. è quindi scattato l’arresto per furto aggravato. Nella giornata odierna il G.I.P. di Catanzaro ha convalidato l’arresto disponendo la traduzione in carcere.

