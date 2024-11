Nei guai un 22enne di Cosenza. La sostanza stupefacente rinvenuta dai carabinieri

Un giovane di Cosenza di 22 anni è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri delle stazioni di Rogliano e Mangone di Mangone e Rogliano per detenzione di stupefacenti. I militari lo hanno fermato ad un posto di blocco e gli hanno trovato addosso, ben occultato tra gli indumenti indossati, un piccolo involucro di cellophane contenente marijuana. I militari, coadiuvati dai colleghi del comando stazione di Pedace, hanno esteso l'accertamento anche alla sua abitazione, dove sono stati trovati ulteriori 3,6 grammi di cocaina e oltre 50 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento in dosi.