L'uomo aveva già dei precedenti in materia di stupefacenti. Nell'appartamento che aveva in affitto sono stati trovati oltre un chilo di marijuana e 45 grammi di cocaina

Un uomo di 44 anni, A.M., cosentino, è stato arrestato a Crotone perché sorpreso con un quantitativo di droga che sul mercato illecito avrebbe fruttato circa 15mila euro.

L’attenzione degli agenti della Squadra volante di Crotone è stata attirata dall’atteggiamento sospetto dell’uomo che, alla vista della Polizia, ha cercato di nascondersi. A.M., con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato quindi sottoposto ad un normale controllo, ma visto il suo stato di agitazione gli agenti hanno deciso di procedere anche con una perquisizione dell’appartamento in locazione allo stesso.

Al suo interno sono stati trovati, oltre a un bilancino di precisione e materiale da confezionamento, un chilo e 200 grammi di marijuana e 45 grammi di cocaina; il tutto prontamente repertato e sequestrato dalla Polizia Scientifica.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato quindi condotto presso il proprio domicilio in attesa del giudizio per direttissima. Nella mattinata di ieri, infatti, il giudice, accogliendo la tesi dell’accusa circa la sussistenza di concrete esigenze cautelari connesse alla condotta perpetrata dall’arrestato, ha convalidato l’arresto effettuato dagli agenti e ha contestualmente disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.