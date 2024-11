I carabinieri si sono insospettiti a causa dell’atteggiamento nervoso dell’uomo e hanno proceduto al controllo

Alle ore 20:00 circa del 13 giugno, i carabinieri dell'aliquota radiomobile, durante uno dei numerosi controlli del territorio di natura preventiva, svolti in ambito provinciale, hanno fermato un'autovettura a Sellia Marina con a bordo S.S. nato e residente a Catanzaro di 37 anni. Insospettiti dall'atteggiamento nervoso del soggetto hanno deciso di effettuare un approfondito controllo che gli ha permesso di rinvenire circa 105 grammi di marijuana. Per S.S. è inevitabilmente scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella giornata di ieri veniva convalidato l'arresto da parte del giudice che gli imponeva l'obbligo di dimora dalle ore 21 alle ore 06.

l.c.